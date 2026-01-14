Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:10
Passageiros de um navio de cruzeiro enfrentaram momentos de tensão na segunda-feira (12), quando um vazamento de água atingiu dezenas de cabines do MSC Seaview. A embarcação havia deixado Búzios, no Rio de Janeiro, e estava a caminho de Salvador. Fotos e vídeos do momento da inundação foram compartilhados nas redes sociais. Nos registros, é possível ver que os passageiros deixaRAM as cabines assustados.
Uma família contou ao g1 de Pernambuco que o alagamento atingiu o décimo andar da embarcação, onde eles estavam. Alguns passageiros chegaram a pensar que a embarcação estava afundando. Porém, a informação passada pela tripulação foi que um cano de água pressurizada teria estourado dentro do navio, provocando a inundação.
Alagamento em cruzeiro da MSC
Corredores e cabines do MSC Seaview ficaram alagadas, como mostram as imagens divulgadas. Parte dos passageiros foi conduzida para um bar em um dos andares do navio durante a situação. Ao UOL, a MSC Cruzeiros confirmou que o alagamento foi causado por um vazamento em uma tubulação do sistema de segurança contra incêndios do navio.
A empresa disse que o problema resultou na entrada de água em cabines de hóspedes e em um corredor. "[o caso] foi rapidamente solucionado pelas equipes técnicas e não representou risco à segurança dos passageiros", disse a MSC Cruzeiros.
O CORREIO entrou em contato com a Capitania dos Portos e aguarda mais informações sobre o ocorrido. O MSC Seaview é um dos maiores navios em operação na costa brasileira, com capacidade para mais de cinco mil hóspedes. A viagem que sai de Búzios e tem parada em Salvador custa a partir de R$ 2.517.