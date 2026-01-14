Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Vazamento de água atingiu mais de 40 cabines, segundo passageiros

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:10

Passageiros são surpreendidos por inundação durante viagem em cruzeiro
Passageiros são surpreendidos por inundação durante viagem em cruzeiro Crédito: Reprodução

Passageiros de um navio de cruzeiro enfrentaram momentos de tensão na segunda-feira (12), quando um vazamento de água atingiu dezenas de cabines do MSC Seaview. A embarcação havia deixado Búzios, no Rio de Janeiro, e estava a caminho de Salvador. Fotos e vídeos do momento da inundação foram compartilhados nas redes sociais. Nos registros, é possível ver que os passageiros deixaRAM as cabines assustados. 

Uma família contou ao g1 de Pernambuco que o alagamento atingiu o décimo andar da embarcação, onde eles estavam. Alguns passageiros chegaram a pensar que a embarcação estava afundando. Porém, a informação passada pela tripulação foi que um cano de água pressurizada teria estourado dentro do navio, provocando a inundação. 

Alagamento em cruzeiro da MSC

Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução
1 de 6
Alagamento em navio de cruzeiro que tinha como destino Salvador por Reprodução

Corredores e cabines do MSC Seaview ficaram alagadas, como mostram as imagens divulgadas. Parte dos passageiros foi conduzida para um bar em um dos andares do navio durante a situação. Ao UOL, a MSC Cruzeiros confirmou que o alagamento foi causado por um vazamento em uma tubulação do sistema de segurança contra incêndios do navio. 

A empresa disse que o problema resultou na entrada de água em cabines de hóspedes e em um corredor. "[o caso] foi rapidamente solucionado pelas equipes técnicas e não representou risco à segurança dos passageiros", disse a MSC Cruzeiros. 

O CORREIO entrou em contato com a Capitania dos Portos e aguarda mais informações sobre o ocorrido. O MSC Seaview é um dos maiores navios em operação na costa brasileira, com capacidade para mais de cinco mil hóspedes. A viagem que sai de Búzios e tem parada em Salvador custa a partir de R$ 2.517. 

Mais recentes

Imagem - Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim
Imagem - Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja onde doar

Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja onde doar
Imagem - Homem suspeito de matar a própria mãe é preso na Bahia após 14 anos foragido

Homem suspeito de matar a própria mãe é preso na Bahia após 14 anos foragido

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)