Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Vazamento de água atingiu mais de 40 cabines, segundo passageiros

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:10

Passageiros são surpreendidos por inundação durante viagem em cruzeiro Crédito: Reprodução

Passageiros de um navio de cruzeiro enfrentaram momentos de tensão na segunda-feira (12), quando um vazamento de água atingiu dezenas de cabines do MSC Seaview. A embarcação havia deixado Búzios, no Rio de Janeiro, e estava a caminho de Salvador. Fotos e vídeos do momento da inundação foram compartilhados nas redes sociais. Nos registros, é possível ver que os passageiros deixaRAM as cabines assustados.

Uma família contou ao g1 de Pernambuco que o alagamento atingiu o décimo andar da embarcação, onde eles estavam. Alguns passageiros chegaram a pensar que a embarcação estava afundando. Porém, a informação passada pela tripulação foi que um cano de água pressurizada teria estourado dentro do navio, provocando a inundação.



Corredores e cabines do MSC Seaview ficaram alagadas, como mostram as imagens divulgadas. Parte dos passageiros foi conduzida para um bar em um dos andares do navio durante a situação. Ao UOL, a MSC Cruzeiros confirmou que o alagamento foi causado por um vazamento em uma tubulação do sistema de segurança contra incêndios do navio.

A empresa disse que o problema resultou na entrada de água em cabines de hóspedes e em um corredor. "[o caso] foi rapidamente solucionado pelas equipes técnicas e não representou risco à segurança dos passageiros", disse a MSC Cruzeiros.