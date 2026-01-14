Acesse sua conta
Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja onde doar

Todos os tipos sanguíneos estão em estoque crítico

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:49

Bancos de snague enfren
Bancos de sangue estão com estoques em nível crítico em Salvador Crédito: Divulgação/Hemoba

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) enfrenta nível crítico para todos os tipos de sangue no estado O período do ano é marcado pela queda no número de doadores, momento em que a demanda por transfusão de sangue cresce.

"A participação da população é urgente para garantir o atendimento aos pacientes da rede hospitalar pública em todo o estado", afirma a Hemoba. Segundo a fundação, os níveis para todos os tipos sanguíneos são suficientes para apenas 24 horas de atendimento.

"O aumento do fluxo nas estradas e, consequentemente, do risco de acidentes de trânsito, eleva a necessidade de transfusões sanguíneas, além do atendimento regular a pacientes em tratamento, cirurgias e emergências", acrescenta. 

Até sábado (17), interessados podem doar sangue no ponto móvel montado no Salvador Shopping, das 8h às 17h. Já o posto temporário no Shopping Bela Vista funciona durante todo o mês de janeiro, de segunda a sábado, das 9h às 18h. 

As unidades fixas atendem com os seguintes horários: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento. É necessário ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. 

