SALVADOR

Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Festa altera horários de estabelecimentos e serviços

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:59

Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim deve reunir milhares de baianos e turistas nesta quinta-feira (15), entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Bahia, no Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim. Por causa da festa, alguns estabelecimentos e serviços serão afetados. Confira abaixo as mudanças:

Rede SAC

SAC Comércio (Fechado)

SAC Uruguai (Fechado)

SAC Liberdade (Aberto de 8h às 16)

Shopping Piedade

Funcionará em horário especial, das 9h às 18h.

Procissão marítima do Senhor do Bonfim 1 de 10

Shopping Center Lapa

As lojas, quiosques e a Praça de Alimentação estarão abertas das 9h às 18h. O cinema seguirá a programação disponível no site.

Para celebrar a data, o shopping preparou uma programação musical especial para os frequentadores da Praça de Alimentação, localizada no L3. Das 12h30 às 14h30, o músico Ricardinho do Sax comanda a trilha sonora do ambiente. Já das 16h às 18h, o projeto Som na Praça promove show gratuito da dupla Jamile e Jil, com um repertório que mistura MPB a ritmos baianos e influências diversas.