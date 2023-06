Inverno deve se manter mais frio e menos chuvoso na Bahia este ano

A chegada do São João é sempre antecedida do inverno, que terá início nesta quarta-feira (21), às 11h58. E, segundo dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal), o guarda-chuva e o capote do soteropolitano devem permanecer a postos no primeiro dia da nova estação, já que está prevista a passagem de uma frente fria que trará instabilidade à capital, causando chuvas e intensificando ventos.



A previsão é céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, e acompanhadas de rajadas de vento a qualquer hora do dia. Na segunda-feira (19) à noite, foi registrada a maior velocidade de vento do ano, 52,2 km/h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).