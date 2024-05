INVESTIGAÇÃO

Investigado por homicídio é preso com arma e munições em Juazeiro

A polícia encontrou na casa de um investigado por homicídio uma arma com munições, em Juazeiro. O homem foi preso em flagrante em uma fazenda, na zona rural da cidade, nessa sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, revólver apreendido foi encaminhado à perícia e será submetido ao Ibis (Sistema de Identificação Balística), para verificar se foi usado no homicídio de José Sebastião da Costa, ocorrido no dia 13 de março, no distrito de Itamotinga.