Investimento em aluguéis faz crescer demanda por imóveis na Barra, aponta plataforma

Crédito: Gustavo Goes/Divulgação

A Barra teve um aumento da demanda por imóveis para locação de curta e longa duração nos últimos anos, segundo aponta a AirDNA, plataforma de análise de dados de aluguel por temporada. Estatísticas do levantamento apontam que a previsão de locação para o bairro é 'bastante otimista' e vai crescer a partir de dezembro de 2023, seguindo tendência de alta em 2024, com pico tradicional em fevereiro, e busca acentuada por apartamentos do tipo estúdio e quarto e sala.

Ainda de acordo com a AirDNA, o bairro tem sido valorizado como opção de investimento no mercado imobiliário de aluguel voltado para turistas. No levantamento, ele foi apontado como destino preferido tanto para investidores como para turistas.

“Percebemos uma mudança de ocupação no bairro com o surgimento de vários lançamentos na região. E, na medida em que os empreendimentos estão sendo entregues, os preços do metro quadrado da Barra vêm crescendo gradualmente, valorizando todos os imóveis”, pontua o empresário Carlos Andrade, sócio-diretor da Capa Concepts, empresa especializada na concepção de produtos imobiliários, e incorporador do Blue Barra, juntamente com a Costa Andrade e a Atual.

Ainda segundo o empresário, hoje há um desejo das pessoas de ter melhor mobilidade, andabilidade e sociabilidade, que trazem um maior bem-estar. Ele observa que o bairro tem se adequado para essa nova realidade, já que vem ocorrendo um forte movimento de investimento nesses imóveis próximos de cartões postais da cidade.

"O Blue Barra foi um sucesso de vendas em apenas sete dias e está pronto para ser entregue. Um exemplo que se destacou pelo conceito de Boutique Living, para atender a um mercado que busca experiências diferenciadas, se apropriando do estilo de vida praiano do bairro, sofisticadamente descontraído, com um projeto de alto padrão que atraiu pessoas que não abrem mão de conforto, design e praticidade e gostam do bem-estar de uma vida mais leve e sustentável, perto do mar e de praticar esportes”, completa Carlos Andrade.

Foi exatamente esse cenário que levou a empresária Mariângela Mancini a adquirir dois imóveis na Barra para investir na locação de curta temporada, o Nau e o Blue Barra.

“Escolhi pelas facilidades que o bairro oferece e por ser um forte destino turístico. Tem um pôr do sol maravilhoso, andar no calçadão também é muito gostoso e, no domingo, ganhamos ruas de lazer com parte delas fechadas. Muito bom para idosos porque é uma área plana, tem tudo por perto, de bancos a mercados, e o turista ainda pode curtir o carnaval. A Barra é completa. Foi um investimento ótimo e já tenho até fila de espera para alugar”, revela.

Oportunidades de negócios

O empresário Rafael Valente, presidente do Grupo Civil, concorda que a Barra é um fenômeno de sucesso. Responsável pela construção do Nau, seu empreendimento também se destacou no bairro com velocidade de vendas.

“Foi uma boa surpresa ter a expectativa de vendas superada. Registramos uma valorização de até 100%, em alguns casos, em um período de investimento de dois anos. Um de nossos clientes vendeu a unidade pelo dobro do valor, em relação ao período de lançamento. Tenho acompanhado a evolução crescente da Barra e há motivos para acreditar num futuro ainda mais promissor com a tendência de se voltar a aplicar no segmento imobiliário ao invés de investir na bolsa de valores. E com a chegada do verão e do carnaval, a performance de locação vai melhorar ainda mais essa valorização”, pontua.

E o que faz da Barra esse destino tão valoroso?

A natureza, o mar, as piscinas naturais e as praias do Porto e do Farol da Barra seguem como principais cartões postais da cidade, ao lado de construções históricas.

Como o Cristo, mais antigo que o Redentor; a Igreja de Santo Antônio da Barra, tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; e os Fortes Santa Maria, com o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, São Diogo, com Espaço Carybé de Artes, e o Forte de Santo Antônio da Barra, o primeiro do País, com o Museu Náutico da Bahia e o famoso Farol criado no século XVII para auxiliar a navegação na região após o naufrágio do Galeão Santíssimo Sacramento, que também virou ponto turístico no Parque Marinho da Barra, que também atrai adeptos desde o surf, surf ski, stand up paddle, caiaque e canoa havaiana, até mergulho, natação, vela, frescobol e futebol.