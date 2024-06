SALVADOR

Investimento de R$ 2,5 milhões amplia mobilidade em Tancredo Neves com requalificação de via

Requalificação da Rua Paraíba, umas das principais vias do bairro de Tancredo Neves, foi entregue nesta sexta-feira (28)

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 20:15

Rua Paraíba Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira (28) a requalificação da Rua Paraíba, umas das principais vias do bairro de Tancredo Neves. A intervenção contou com investimento de R$2,5 milhões e foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Manutenção da Cidade (Seman), Lázaro Jezler.

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a obra alcançou 1,7 km de extensão da via e envolveu implantação de novos passeios em concreto, de meio-fio em granito e de sarjeta, estrutura destinada a coletar e conduzir as águas das chuvas da faixa pavimentada e aos dispositivos de drenagem.

“Fizemos essa obra por diversos motivos. Primeiro, porque esse é o novo padrão da nossa gestão: fazer requalificação de ruas estratégicas, seja para quem mora, seja para quem trabalha na região, se tornou realidade. Além disso, uma obra como essa gera empregos durante a sua execução e estimula o comércio do entorno. Não tenho dúvidas de que novos estabelecimentos irão abrir, e os atuais terão as suas atividades potencializadas”, destacou o prefeito.

A requalificação da via foi projetada para receber materiais de maior durabilidade, permitindo mais economia com gastos em manutenção, acrescentou o chefe do executivo municipal.