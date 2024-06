MOBILIDADE

Horário de funcionamento do trecho 2 do BRT Salvador é ampliado

A partir deste sábado (29), os usuários do sistema BRT Salvador contarão com uma ampliação no horário de funcionamento do trecho 2, que compreende a região do Cidade Jardim até a Lapa. O modal passa a operar das 8h às 17h, todos os dias.