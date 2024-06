REFORÇO

Confira esquema de transporte público para os festejos juninos em Salvador

Público conta com atendimento 24h através da frota reguladora nas estações Mussurunga, Acesso Norte e Pirajá

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 11:24

Ônibus em São Joaquim Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) segue com a operação especial no transporte público coletivo para garantir o deslocamento de quem vai aproveitar os festejos juninos em Salvador. Ônibus, táxis, mototáxis e veículos por aplicativo contam com atenção especial.

O público conta com atendimento 24h através da frota reguladora nas estações Mussurunga, Acesso Norte e Pirajá. Caso haja demanda, as equipes de fiscalização da Semob acionarão os operadores do sistema Integra para deslocar ônibus que operam com linhas especiais nos principais corredores da cidade. Estão sendo disponibilizados 40 veículos para os festejos do Parque de Exposições, entre os dias 28 de junho a 2 de julho.

Para os serviços de táxi, mototáxi e veículos por aplicativo, assim como dos operadores deste tipo de transporte, a Semob instalou pontos provisórios. No Parque de Exposições, onde serão realizados shows a via marginal em frente à entrada do evento foi liberada para o acesso do público em geral até 1h após o início dos shows. Após este período, o trecho é de acesso exclusivo de táxis, mototáxis e ônibus.

Os veículos particulares e por aplicativo utilizam como embarque e desembarque a faixa à direita da via principal, ao lado do canteiro que a separa da marginal. Os ônibus que atendem o local fazem o embarque e desembarque de passageiros no ponto logo após a passarela.