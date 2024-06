BALANÇO

44 pessoas foram presas nos festejos juninos na Bahia

As forças de segurança da Bahia apresentaram, nesta quarta-feira (26), o Balanço do São João da Bahia 2024. O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI). Foram registradas 44 prisões, 12 roubos, 343 furtos e sete pessoas com tornozeleiras eletrônicas foram localizadas. 15 adolescentes foram apreendidos pelas polícias Civil e Militar.