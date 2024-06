SALVADOR

Suspeito de sequestrar e ameaçar filho de seis meses tem prisão preventiva decretada

Ele passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (26)

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:05

Carlos Augusto Silva sendo conduzido para a audiência de custódia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O homem identificado como Carlos Augusto Silva, 33 anos, teve a prisão preventiva decretada, nesta quarta-feira (26). Carlos havia sido preso em flagrante por manter o filho de seis meses em cárcere privado e ameaçar matar o bebê, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Ele passou por audiência de custódia.

De acordo com a delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), para onde o suspeito foi conduzido, o homem não aceitava o fim do relacionamento e, por esse motivo, ameaçou matar o filho do casal, separado há um mês.

“Ele estava com a criança há quatro semanas e ameaçou matar o filho e a ex-companheira, caso ela fosse buscar o bebê. Ele mandou áudios para a mulher com as ameaças além de uma foto com a faca no pescoço da criança”, informou a titular da unidade especializada, delegada Simone Moutinho.

Logo após o registro da ocorrência, policiais da Dercca, com o apoio de equipes da Coordenação de Operação e Recursos Especiais (Core) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), foram até a casa do suspeito e conseguiram resgatar a criança.

A mãe de Carlos, Nilzete Silva do Carmo, afirma que a ex-companheira de Carlos, que o denunciou à polícia, entregou a criança a ele para dividir responsabilidades, já que os dois têm ainda uma outra filha, de 2 anos.

"Ela deu o filho para ele criar. Não tinha ninguém sequestrado, a criança jamais foi maltratada. Estava lá há um mês porque ela deixou, enquanto cuida da menina que eles têm. Então, não existe isso de cárcere e de bebê preso. Carlos estava com a criança em casa porque ela entregou a ele", falou Nilzete, negando qualquer impedimento da mãe de ver o bebê.