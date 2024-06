FESTA DE GRAÇA!

Psirico confirma Arrastão Junino no Engenho Velho de Brotas nesta sexta (28)

A concentração está marcada para 18h, em frente a Panificadora Nova Ondina. O pagodeiro pretende levar um repertório animado, com destaque para a música "Pula Pula na Fogueira", seu carro-chefe para este período que une o forró com o pagodão baiano.

"O Samba Junino foi criado no Engenho Velho de Brotas. Ele sai de dentro do terreiro e ganha as ruas, criando diversos grupos que passavam nas casas da comunidade, com comidas típicas e muito som. A clave do samba junino está em todos os estilos de música. É um movimento intenso e importante que eu faço questão de celebrar", afirma o líder do Psirico.