ATENÇÃO

Não pague multa: 420 mil boletos de IPTU vão vencer na próxima semana em Salvador

Pagamento pode ser feito diretamente no site da Sefaz municipal

Esther Morais

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 09:22

Guias de pagamento do IPTU começam a ser entregues em Salvador Crédito: Ascom/Sefaz PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), alerta os soteropolitanos que ainda não quitaram a cota única ou a primeira parcela do IPTU sobre a proximidade das datas de pagamento. De acordo com o levantamento realizado pela Sefaz, cerca de 420 mil boletos, o que representa 72% dos elegíveis, têm o vencimento do imposto agendado já para a próxima quarta-feira (5). >

O pagamento pode ser feito diretamente no site da Sefaz municipal, por meio da ferramenta Pague Fácil, ou em terminais de autoatendimento, agências bancárias credenciadas, casas lotéricas e internet banking. A Sefaz reforça que quem optar por quitar o IPTU em cota única até a data de vencimento terá direito a um desconto de 7%. No total, mais de 553 mil munícipes foram notificados em 2025.>

Caso ainda não tenha recebido a guia de pagamento, o contribuinte pode emitir a segunda via no site da Sefaz, na aba “Emissão da 2ª via do IPTU/TRSD”, ou presencialmente em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade.>

O vencimento da cota única ou da primeira parcela ocorre no dia escolhido pelo contribuinte, podendo variar entre 1º e 28 de fevereiro. Além do dia 5, há um volume significativo de boletos com vencimento programado para os dias 10 e 16 deste mês.>

Segundo dados da Sefaz, cerca de 55 mil contribuintes (9,5%) têm vencimento marcado para o dia 10, enquanto outros 54 mil (9,4%) devem efetuar o pagamento até o dia 16. Por isso, é fundamental ficar atento à data indicada na guia de pagamento.>

Os proprietários devem ficar atentos para evitar transtornos com o não pagamento do imposto. Além de juros e multas, a dívida pode gerar consequências mais severas, como a negativação do nome e até a penhora do imóvel.>

Com esses recursos, foram realizadas importantes obras, como a construção dos hospitais municipais Veterinário e do Homem, da Escola Municipal D. Maria Emília Gadêlha Vianna, no Subúrbio, e a nova orla de Pituaçu, além da revitalização de encostas.>