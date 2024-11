BAHIA

IPVA: confira as datas de vencimento para novembro

Pagamento pode ser realizado nas agências, caixas eletrônicos e de forma online

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 06:32

IPVA de veículos com placas de final 9 e 0 deve ser quitado até dia 30 Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Os contribuintes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que possuem automóveis com placas de finais 9 e 0 devem ficar atentos ao calendário de pagamento do tributo em novembro. Os prazos que terminam neste mês são válidos para quem optou pelo parcelamento em cinco cotas ou vai pagar em cota única, sem desconto.

Nos dias 28 e 29 de novembro vencem, respectivamente, os prazos de quitação da quinta cota ou cota única sem desconto para os automóveis com placas de finais 9 e 0.

Novembro encerra o calendário anual de pagamento do imposto, que é a segunda fonte de receita tributária do governo estadual. Metade do valor arrecadado é destinado aos municípios onde os veículos foram emplacados.

O pagamento do IPVA pode ser realizado nas agências, caixas eletrônicos, por meio do aplicativo ou do site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam. O calendário de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), é importante lembrar que o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA. Ou seja, é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e possíveis multas, se houver, para o automóvel estar regularizado.

O Detran alerta ainda para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e), já que o documento não é mais enviado para o endereço do contribuinte.