DISPUTA

Irmandade da Boa Morte acusa integrante de forjar eleição interna

A alta cúpula da Irmandade de Boa Morte vive uma disputa relacionada à presidência da confraria religiosa de mulheres negras de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Um grupo de irmãs afirma que as eleições internas e democráticas que ocorreram em 2022 não foram respeitadas por outra ala, que ingressou com uma ação judicial no ano seguinte para anular a ata da eleição, a posse da mesa diretora e o novo estatuto da irmandade.