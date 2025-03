POLÍTICA

Ivana Bastos assume definitivamente presidência da Alba após decisão do STF

Parlamentar, que vinha exercendo cargo interinamente, será a primeira no cargo

A deputada estadual Ivana Bastos (PSD) assumirá oficialmente a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após o Carnaval, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo em 190 anos de história do Legislativo baiano. A decisão foi consolidada após o Supremo Tribunal Federal (STF) manter, por unanimidade, o afastamento do então presidente Adolfo Menezes (PSD), em julgamento virtual concluído na sexta-feira (28). >

O afastamento de Adolfo Menezes ocorreu no dia 10 de fevereiro, poucos dias após sua eleição com 61 dos 63 votos dos deputados da Casa. A ação foi proposta pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL). O ministro André Mendonça seguiu o voto do relator, Gilmar Mendes, e contou com o apoio dos demais ministros da segunda turma do STF: Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques. A Procuradoria Geral da República (PGR) também se manifestou favoravelmente ao afastamento, e os magistrados não recomendaram a realização de uma nova eleição para a presidência.>