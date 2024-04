EM ÁREA COMUM

Jacaré é resgatado dentro de condomínio em Lauro de Freitas

Segundo a Polícia Militar, o animal estava na área comum de um condomínio no bairro Areia Branca e foi contido por moradores. A equipe da Coppa realizou o manejo e encaminhamento do espécime para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Inema, onde receberá os devidos cuidados.