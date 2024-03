ESPÂNTO

Jacaré invade casa e morde cachorro no norte da Bahia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jacaré estava sem ferimentos aparentes e foi devolvido a natureza

Publicado em 25 de março de 2024 às 17:09

Jacaré invade casa e morde cachorro no norte da Bahia Crédito: Reprodução/ Jacobina Notícias

Um jacaré foi encontrado dentro de uma residência no município de Jacobina, no norte da Bahia, na noite do último sábado. De acordo com a TV São Francisco, o réptil chegou a morder um cachorro que pertence aos moradores da casa.

O animal foi localizado no quintal de uma casa do bairro Barro Branco do município, surpreendendo os moradores da residência, que acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do jacaré.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jacaré estava sem ferimentos aparentes e foi devolvido a natureza.