CURIOSIDADE

Jantar com estranhos: app que promove encontros entre desconhecidos chega em Salvador

A Timeleft, plataforma que permite que usuários jantem com estranhos com gostos em comum, chegou a Salvador. No Brasil, a experiência já estava disponível em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Recife e Vitória.

Sucesso nas principais cidades da Europa e das Américas, o conceito vem cativando milhares de brasileiros, desde o seu lançamento, em fevereiro de 2023. Os jantares misteriosos com desconhecidos já foram adotados por mais de 30 mil usuários registrados, residentes e visitantes, nas principais cidades do país.

O encanto da experiência do Timeleft está em sua simplicidade: depois de se inscrever na plataforma, os participantes preenchem um breve teste de personalidade que permite que o algoritmo os combine com um grupo de cinco estranhos compatíveis para jantar, sempre em uma quarta-feira, às 20h.

O sistema se encarrega de planejar que a experiência seja a melhor possível e siga o padrão de respostas dadas a algumas perguntas de perfil. Na véspera, os usuários recebem uma notificação com informações sobre seu grupo de desconhecidos e, no dia do encontro, recebem uma notificação com o local do jantar.