Jantar de aniversário do Mistura Contorno terá menu surpresa, preparado por quatro chefs

Evento acontece nesta quinta-feira (6), às 20h

O Mistura está sempre em movimento, unindo as pessoas à mesa em torno de uma gastronomia que se renova há 30 anos e que chegou ao Centro Histórico de Salvador há oito anos, com as bençãos da Baía de Todos-os-Santos. Para celebrar essa data tão especial do aniversário do Mistura Contorno, será realizado um jantar nesta quinta-feira (06), às 20h.

A Chef Andréa Ribeiro convidou três chefs amigos, que possuem um trabalho autoral que ela admira muito e que têm uma cozinha muito próxima da sua, para criar esse menu comemorativo, assinado a oito mãos.

“São pessoas muito especiais e que cozinham muito bem. Adoro o estilo de cada um e resolvemos fazer essa brincadeira gostosa de criar um menu a oito mãos, entre amigos, para comemorar nosso aniversário de oito anos", comenta a chef do Mistura.

O chef Elismar Anselmo veio do restaurante Pescatore, de Aracaju/SE. "Somos amigos há muitos anos e temos em comum a valorização da tradição gastronômica brasileira e a inspiração na cozinha mediterrânea”. Dessa conexão com Elismar, Andréa conheceu Nivaldo Francisco Souza, do restaurante Fogo & Mar, de Florianópolis/SC.

“Chef Niva também tem uma forte paixão pela gastronomia do mar e é reconhecido pela criatividade sem limites”. E ela fechou o quarteto com a especialista em culinária natural e raw food, Mell Cady, pelo interesse do restaurante em oferecer uma gastronomia também saudável.

“Precisamos entender a nova realidade e oferecer opções vegetarianas e veganas, cada vez mais presentes no cardápio do Mistura, em função da alta demanda de pessoas com restrição, intolerância ou alergia alimentar”, pontua Andréa.

Para os chefs convidados, criar esse menu comemorativo foi uma grande alegria. ”Recebi esse convite para comemorar o aniversário do Mistura Contorno em grande estilo com muita honra. Quem vier vai se deliciar com várias iguarias, combinações únicas e participará de uma celebração gastronômica inesquecível, com a oportunidade de brindar aos oito anos do restaurante”, afirma o Chef Elismar Anselmo.

O Chef Nivaldo Francisco de Souza, garante que onde há fumaça, há sabor, e diz que a comida é uma linguagem universal que une as pessoas. "É um prazer enorme estar participando dos oito anos do aniversário do Mistura Contorno, prestigiando a minha amiga e colega de profissão, Andréa, e esse restaurante que é referência e que é tão importante para a cidade. Vamos fazer uma grande noite”, comemora Chef Niva.

Uma felicidade que também contagiou a Chef Natural Mell Cady. "Participar desse jantar em comemoração aos oito anos do Mistura Contorno é motivo de muita alegria e satisfação. Não só por ser um restaurante que é referência em gastronomia, em Salvador, mas pelo fato de poder cozinhar junto com Andréa, que é uma grande chef, uma pessoa que admiro muito e que já tive a oportunidade de estar na cozinha com ela, trabalhando e criando. Tenho certeza de que vai ser incrível”, garante Mell.

Menu secreto e atração musical surpresa

O menu está guardado a sete chaves, só será desvendado durante a experiência gastronômica. Serão 10 etapas, além da degustação de sobremesas, com pratos harmonizados com vinhos da Vinifera, Zahil, Grand Cru, Viñeria, Arruda e Sost, incluindo bebidas não alcoólicas, água e café, com preço fixo de R$ 550,00, por pessoa. Mas, como os lugares são limitados, as reservas estão quase esgotadas.

“Podemos adiantar que vem bastante novidade nesse menu comemorativo, com um cardápio bem variado, discutido e assinado a oito mãos. Teremos desde ostras e ovas de tainha até pato, bacalhau e uma verdadeira mistura de ingredientes, com muita delicadeza e sabores do mar e da terra. Vai ser muito bom comemorar nossos oito anos de funcionamento neste endereço que todos nós somos apaixonados, de frente para o mar da Baía de Todos-os-Santos, apresentando muitas novidades, como já faz parte da nossa história”, revela a Chef Andréa Ribeiro, que conta ainda conta com o apoio da sua equipe de cozinha e salão para fazer deste evento uma noite memorável para todos!

Para animar o jantar e realçar o clima de comemoração, também haverá uma atração musical com uma banda e um pianista, com um repertório de sucessos nacionais e internacionais, que deixarão o ambiente do Mistura Contorno ainda mais acolhedor para a recepção dos clientes com um show intimista.

Serviço

O que: Jantar de aniversário de 8 anos do Mistura Contorno a 8 mãos

Quando: 06 de junho - quinta-feira, às 20h

Onde: Mistura Contorno - Ladeira do Gabriel (Gamboa), 334, Cloc Marina Residence