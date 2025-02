GASTRONOMIA

Jeanne Garcia Confeitaria lança menu de brunch nos finais de semana na Pituba

São cinco combos com várias possibilidades

A Jeanne Garcia Confeitaria, conhecida por seus macarons franceses e doces sofisticados, acaba de incluir uma nova opção ao seu cardápio: um menu de brunch, disponível aos sábados e domingos, das 8h às 12h. Localizada no Empresarial Paulo VI, na Pituba, próxima ao Almacen Pepe, a confeitaria se destaca por oferecer sobremesas artesanais acompanhadas de cafés especiais.>

Além disso, a Jeanne Garcia oferece cinco combos que combinam pratos deliciosos com bebidas selecionadas, incluindo cafés especiais da Garbo, uma marca baiana que valoriza os produtores da Chapada Diamantina. O menu também conta com opções refrescantes, como sucos e a tradicional gemada, uma bebida gelada feita com leite, açúcar, baunilha, canela e gemas.>