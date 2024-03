POLÍTICA

Jerônimo diz que a pedido da sua Secretaria de Comunicação não dará prazo para câmeras nas fardas dos PMs

“Eu me comprometi, inclusive, com a Secom (Secretaria de Comunicação) e com vocês (jornalistas), que eu não posso ficar dando datas. Quando eu disse que eu tinha a intenção de que as fardas dos policiais fossem (recebidas) antes do Carnaval, não deu certo. Por quê? Porque nós seguimos a lei, nós não estamos fazendo nada de forma equivocada. E não vamos burlar nada”, disse o petista nesta quarta-feira (13) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), durante um ato em que entregou à Casa o projeto “Bahia pela Paz”.