POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues manda recado para aliado Adolfo Menezes sobre renovação na Alba

“A autonomia da Assembleia todos nós respeitamos. E vocês (jornalistas) sabem como (Jaques) Wagner governou, Rui (Costa) governou e a minha concepção de respeito às instituições será cada vez mais mantida. Respeitaria o movimento da Assembleia, mas a minha posição, enquanto militante da política, é que eu defendo que a gente tenha que renovar. É fundamental que quem senta naquela cadeira de presidente da Assembleia compreenda que é importante fazer a renovação. Respeitaria o que vier da Assembleia, mas me mantenho dessa forma”, declarou Jerônimo Rodrigues, durante evento em que o governo do Estado e o Banco do Brasil assinaram acordo para a criação do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) da Bahia, no Palácio da Aclamação.