POLÍTICA

Proposta aprovada na Alba abre caminho para terceiro mandato de Adolfo Menezes

A votação da PEC da Reeleição ocorreu na tarde desta terça-feira (19) no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia

Yasmin Oliveira

Publicado em 19 de março de 2024 às 22:06

Adolfo Menezes (PSD) está elegível para terceiro mandato Crédito: Vaner Casaes/ALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira (19), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Reeleição, que abre o caminho para um terceiro mandato do presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD).

A matéria, que foi votada em dois turnos, recebeu 56 votos favoráveis e dois contra. Um dos contrários à proposta foi Hilton Coelho (PSOL), que tornou público o seu voto. “É o retorno do velho texto de 2017”, declarou o socialista. Em abril daquele ano, 47 parlamentares apoiaram o fim da reeleição na mesma legislatura para a presidência e os demais cargos da mesa diretora da instituição. Com a aprovação nesta terça da PEC, a Constituição estadual é alterada para se permitir a recondução na mesma legislatura - período de quatro anos, cuja duração coincide com a dos mandatos dos deputados.

As duas votações desta terça-feira aconteceram sem o voto do deputado estadual Eduardo Alencar (PSD). Ele confirmou presença na Alba, mas não participou do escrutínio. O irmão de Eduardo, o senador Otto Alencar (PSD), se posicionou contra a reeleição e era a favor de Ivana Bastos (PSD) ser a próxima presidente da Alba.

Ivana, que manifestou publicamente a intenção de comandar a Assembleia Legislativa a partir do próximo ano, não esteve presente na apreciação do texto. Além dela, as deputadas estaduais Maria Del Carmem e Fátima Nunes, ambas do PT, também se ausentaram.

Líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT), que também se articulava para presidir o Legislativo baiano, mudou de posição e declarou apoio à PEC. O petista defendeu ainda um terceiro mandato de Adolfo Menezes. “Eu até cheguei a brincar e dizer que ele teria o meu voto numa possível eleição hoje”, afirmou.

Questionado se vai disputar um novo mandato, Adolfo Menezes se esquivou. “Todos podem pleitear a presidência, e a maioria da Casa, na hora certa, vai dizer”, declarou. A eleição interna está prevista para acontecer em fevereiro do próximo ano.