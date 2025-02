LEGISLATIVO ESTADUAL

Jerônimo se esquiva sobre a permanência de Rosemberg Pinto na liderança do governo na Alba

Deputado estadual foi cotado para 1ª Vice-Presidência da Casa, mas recuou

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a indicação da liderança do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve ser definida ainda nesta semana. No entanto, o petista se esquivou ao ser questionado sobre a permanência de Rosemberg Pinto (PT) no posto. >