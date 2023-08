Jogador de futebol é baleado em ação da PM em Lauro de Freitas

Mais conhecido como Pantico, baiano Alessandro Miranda Santos, de 24 anos, recebeu tiro em uma das pernas. Crédito: Arquivo pessoal

Um jogador de futebol foi baleado em uma das pernas durante uma ação policial no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador (RMS), na última segunda-feira (31). O atleta foi identificado como Alessandro Miranda Santos, que tem 24 anos e é mais conhecido como Pantico. Além dele, outro homem não identificado também foi atingido por um tiro na perna.



De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes da 81ª Companhia Independente (CIPM) realizavam rondas na região, quando receberam denúncias de que havia suspeitos, armados, traficando drogas no loteamento Jardim Jaraguá. "Com a chegada dos policiais, os suspeitos atiraram contra a guarnição, e houve revide. Ao cessar os disparos, dois homens foram encontrados caídos ao solo, com perfurações nas pernas. De imediato, foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria", diz um trecho da nota.

Ainda segundo a PM, na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38; uma pistola falsa; munições; 32 pinos de cocaína; 19 trouxas de maconha; uma moto e um carro com sinais de adulteração nos documentos; e 40 reais em espécie. Com os suspeitos, foram encontrados a arma e as drogas. Na mesma ocasião, foram presos outros três homens que tentavam fugir nos veículos posteriormente apreendidos. A ocorrência foi registrada na 23ª Delegacia.

Polícia diz ter encontrado a arma e as drogas com Pantico e o outro homem baleado. Crédito: Divulgação

Advogada nega informações da polícia sobre o jogador

A advogada de Pantico, Jéssica Oliveira, negou as informações da polícia sobre o jogador. "Ele saiu da porta de casa com uma xícara de café na mão. Três minutos após, ele viu muitos tiros e tentou correr, mas foi surpreendido com uma bala na perna", contou Jéssica. Também ao contrário do que afirma a PM, a vítima não teria sido socorrida imediatamente. "Nesse tempo em que ele ficou lá, mais de 40 minutos, a polícia apareceu com arma e droga", acrescentou ela.

Conforme a advogada, moradores do loteamento — entre eles, a mãe de Pantico — presenciaram a ação policial. O atleta já recebeu alta do hospital e está em casa. O outro homem baleado, porém, precisou passar por cirurgia.