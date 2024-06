Jornalista do CORREIO participa de lançamento do clube literário da ABI

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza na quinta-feira (6), às 14h, o lançamento do Clube de Leitura “Odisseia Literária da ABI”, no auditório da instituição, na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador.

O evento gratuito e tem o apoio da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba) e será marcado pela realização da Roda de Conversa “Mídia, Meio Ambiente e Poder: desafios e perspectivas da cobertura jornalística”, em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente.

Entre os debatedores estará a jornalista do CORREIO Carolina Cerqueira. Formada em 2022, pela Ufba, Carolina é mestranda em Comunicação e Cultura Digital pela Facom/Ufba e já passou pelas rádios GFM e Bahia FM, em Salvador, além do Estadão e CNN, em São Paulo.

Atualmente, é repórter do Jornal Correio, com foco em comportamento, 60+ e meio ambiente. Nesta última área, já fez reportagens sobre mudanças climáticas, ansiedade climática, comprometimento do Parque Nacional de Abrolhos e devastação da Caatinga.