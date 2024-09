TROPICÁLIA

José Carlos Capinan recebe título de Doutor Honoris Causa da Ufba

A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (13), no Salão Nobre da Reitoria, no bairro do Canela

V Vitor Rocha

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 22:08

José Carlos Capinan recebendo o título de Doutor Honoris Causa Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O compositor e poeta José Carlos Capinan recebeu o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) em reconhecimento à sua contribuição para a cultura popular brasileira. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (13), no Salão Nobre da Reitoria, no Canela. Além da comunidade acadêmica, o evento contou com a presença de familiares, amigos e artistas baianos.

Ao entrar no auditório, o compositor de Soy Loco Por Ti, América foi recebido com aplausos. Após o anúncio realizado pelo reitor Paulo Miguez, Capinan se pronunciou emocionado, precisando interromper o discurso muitas vezes. Para o artista de 83 anos, que é uma das referências da Tropicália, a honraria foi uma surpresa.

“Nunca esperei receber um título dessa grandeza. Grande parte do meu trabalho tem influência da Ufba. Eu fiz vestibular de Direito no início dos anos 60 e comecei uma militância cultural dentro da universidade. Foi aí que comecei a perceber que a função da poesia era mais ampla do que aquela que exercia. Mas, essa dimensão da academia me reconhecer nunca foi uma coisa que eu almejei”, revelou.

Paulo Miguez afirmou que Capinan é um dos “filhos” da Ufba, e que a cerimônia é uma celebração da música e das palavras brasileiras. Miguez ainda destacou que educação e arte são áreas complementares: “Educação e arte se solicitam permanentemente, até porque os caminhos do mundo artístico são, seguramente, caminhos da mais alta excelência para o processo aplicacional”.

O título Honoris Causa para um artista popular como Capinan é uma forma de aproximar o mundo acadêmico do restante da sociedade. Foi assim que definiu Luis Augusto Vasconcelos, presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos da Ufba: “Oferecer este título a Capinan é reconhecer a importância da cultura brasileira para a produção de conhecimento. Esse título de Honoris Causa é justamente para além de pessoas que tiveram ou que tenham conhecimento formal dentro da universidade”.

A solenidade também foi permeada por músicas de Capinan, interpretadas por dois parceiros artísticos do compositor: Ana Paula Albuquerque e Roberto Mendes. “Quando você começa a estudar música, inevitavelmente vai encontrar uma canção de Capinan. Ele é um poeta muito generoso, então, todas as vezes que fiz qualquer movimento para homenageá-lo, ele estava lá”, ressaltou Ana.

Importância da obra

Um dos grandes expoentes da Tropicália, Capinan escreveu canções como Clarice, Misere Nobis, Soy Loco Por Ti, América e Papel Machê. Segundo o compositor, a Tropicália mudou o panorama musical brasileiro, e é influente até hoje. “Quando a Tropicália acontece, em 67, 68, quando é lançado aquele disco-manifesto, determinadas músicas, arranjos, instrumentos eram muito criticadas. Os baianos eram tidos como traidores da MPB por conta da guitarra elétrica. O tropicalismo conseguiu vencer essa resistência”, opinou Capinan.

A influência das canções de Capinan atravessa gerações, como aponta o estudante de Economia Douglas Mota. Segundo ele, a descoberta do compositor aconteceu através do avô, mas a paixão pela produção artística continua até hoje: “Depois que meu avô faleceu, parece que ficou mais forte pra mim essa ligação. Hoje, sou completamente apaixonado”.

Aos 82 anos, o ativista na luta pela revitalização do Centro Histórico, Clarindo Silva, celebrou a honraria concedida ao amigo: “Eu conheço Capinan há 50 e poucos anos. Nós somos da mesma linhagem”.