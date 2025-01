POLÍTICA

José Ronaldo toma posse em Feira, pede união e anuncia novo secretariado

Nomes foram publicados em edição extraordinária do Diário Oficial

O prefeito José Ronaldo (União Brasil) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º) ao lado do vice-prefeito Pablo Roberto e de 21 vereadores, na Câmara Municipal da cidade. No seu discurso, ele pediu parceria entre Executivo e Legislativo nos próximos quatro anos e disse que vai trabalhar para defender os interesses do povo.