HOMICÍDIO QUALIFICADO

Jovem acusado de torturar e matar companheiro é condenado a 11 anos de prisão

Na madrugada do dia 24 de abril de 2023, Miguel, aos 19 anos, teria assassinado Adelino Batista de Oliveira Filho, de 54 anos, dentro da casa da vítima. Conforme apontado na sentença, O homem "desferiu cadeiradas, socos e asfixiou Adelino", levando-o à morte, após a vítima acusá-lo de roubar R$ 50 do caixa de seu bar.

"O autor desferiu socos e cadeiradas contra o ofendido, logo após o amarrou e amordaçou sua boca com um pano, quando então o asfixiou, provocando o óbito", consta no documento.

Após matar o companheiro, com quem já se relacionava há pelo menos um ano, Miguel ainda teria furtado uma motocicleta, um aparelho celular e R$ 250,00 da vítima. Miguel foi absolvido do crime de furto por impossibilidade de comprovação.

No dia 20 de abril de 2023, quatro dias antes do homicídio, a vítima teria sido agredida por Miguel, que foi preso por agressão e ameaça de morte a Adelino. Ele foi liberado e teve a prisão substituída por medidas cautelares. Ele foi proibido do se aproximar a 100 metros do companheiro.