PERDEU A CHANCE

Jovem chega 1h antes de portão fechar, mas esquece RG e perde prova do Enem em Salvador

Estudante ficou do lado de fora do Colégio Central

Chegar atrasado no dia do Enem é um dos piores medos de quem estudou o ano todo para tentar ingressar em uma universidade. Mas, não é só o atraso que desclassifica o estudante; esquecer a carteira de identidade, por exemplo, também elimina automaticamente o estudante do exame.