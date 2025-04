MERCOSUL

Jovem de 17 anos representa a Bahia em programa internacional com projeto inspirado no sertão

Rayssa é estudante de escola pública e moradora da cidade de Ipirá

Nilson Marinho

Publicado em 7 de abril de 2025 às 05:13

Rayssa tem 17 anos e é estudante de escola pública Crédito: Acervo pessoal

Rayssa Matos, de 17 anos, sempre teve uma infância semelhante à de outras crianças da sua idade, lembra a mãe, a autônoma Geneci Matos, 40. Na cidade de Ipirá, onde mora, adorava brincar com os primos e os amigos da rua. Desde pequena, no entanto, Rayssa já mostrava um grande interesse pela leitura, mantendo sempre um livro por perto, mesmo durante as brincadeiras. >

À medida que crescia, aumentava também o apego aos livros e a dedicação à escola, sobretudo a partir dos 12 anos. Sempre muito elogiada pelos seus professores, se esforça para manter boas notas. "Desde novinha, ela sempre foi elogiada na escola. Tirava boas notas, e quando tirava menos de 7, ficava chateada, porque sempre se esforçou muito. Nunca ficou em recuperação. Sempre foi dedicada aos estudos", recorda a mãe.>

Em outubro do ano passado, a jovem mirou um dos degraus de acesso a seu maior sonho: o de se tornar uma diplomata. Rayssa se inscreveu para a seleção de representantes brasileiros no Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), um programa que promove o protagonismo dos estudantes do ensino médio de escolas públicas nos países que compõem o bloco econômico.>

“Desde criança, meu interesse por sustentabilidade e políticas públicas sempre andou comigo. Em especial, me interesso por política internacional, por relações internacionais. Sempre acompanhei canais de professores de história e geografia que falam sobre geopolítica e abordam problemas históricos e atuais da sociedade, especialmente em cenários globais”, comenta Rayssa.>

A jovem precisou, portanto, submeter um projeto, que nasceu a partir da análise da realidade de Ipirá, dentro do tema obrigatório do Parlamento Juvenil do Mercosul: Integração Regional e Mudanças Climáticas. Ipirá, que é conhecida como capital do couro na Bahia, abriga um grande número de pequenos produtores rurais, que vêm sendo diretamente impactados pelas mudanças no clima.>

A proposta do projeto de Rayssa, portanto, é criar um ciclo de impacto positivo: promover a limpeza do meio ambiente e reutilizar os resíduos como forma de apoio aos produtores locais. “A comunidade não é composta só por pessoas, mas também pela biodiversidade, e todas essas partes são interdependentes. Se o produtor rural sofre com o clima, toda a cadeia sofre: o mercado, a casa das famílias e o abastecimento geral”, completa a estudante.>

Rayssa comunicou aos familiares que tinha se inscrito no Parlamento Juvenil do Mercosul e informou que o resultado sairia em janeiro. Uma comissão estadual analisou os projetos enviados por centenas de jovens baianos engajados, como Rayssa, e selecionou os que avançariam para a etapa de votação, que definiria os representantes do estado na fase nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul. O projeto dela foi um dos escolhidos.>

Rayssa na companhia dos seus pais na cidade de Ipirá Crédito: Acervo pessoal

“Eu tive um sonho antes do resultado sair. E por mais que algumas pessoas não acreditem em sonho, eu acredito. Sonhei que estávamos na escola, eu também era aluna, e estavam procurando por Raíssa para dar uma notícia. No sonho, eu sabia que a notícia era boa e que ela tinha sido eleita. Contei o sonho para ela e para um irmão meu. >

Pouco depois, ela conferiu o e-mail e viu que o nome dela estava lá. Pode parecer bobeira para alguns, mas eu tinha fé de que ela conseguiria”, conta a mãe.>

Na fase seguinte, familiares de Rayssa e moradores da cidade se mobilizaram em peso para apoiar seu projeto, garantindo que ele ficasse entre os mais votados e assegurando sua vaga na etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul. >

“Pedimos ajuda a familiares de várias partes do Brasil: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais…Estávamos sempre no Instagram, mandando mensagens, pedindo para compartilharem, votarem e ajudarem Raíssa a ser eleita”, relembra Geneci.>

O projeto de Rayssa foi o mais votado na Bahia, o que garantiu sua convocação para a etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul. Ela se junta a outras duas jovens baianas que também alcançaram pontuação suficiente para seguir adiante. Ao todo, 78 estudantes dos países membros e associados do Mercosul foram selecionados para essa fase.>

“Estar entre as três colocadas do PJM significa muito para mim, mas significa ainda mais para Ipirá e para a Bahia. É a primeira vez que o estado da Bahia participa do projeto. É também a primeira vez que Ipirá tem voz em algo tão grandioso. Isso mostra a força do nosso povo”, diz a estudante.>

A etapa nacional acontece em julho, em Brasília, no Distrito Federal. Durante esse período, os estudantes selecionados participarão de uma cerimônia de posse e de um curso de formação preparatório para a etapa internacional. Já a etapa internacional está agendada para os dias 11 a 13 de agosto de 2025, em Foz do Iguaçu, Paraná, onde os jovens parlamentares se reunirão para elaborar a Declaração do Parlamento Juvenil do Mercosul.>

“Minhas expectativas para a etapa internacional estão altíssimas. Já tivemos reuniões, e estou disposta a aprender tudo: negociação, comunicação, diplomacia, convivência… Estou especialmente empolgada com a visita ao Itamaraty, base dos diplomatas, justamente a carreira que quero seguir. Será meu primeiro contato com esse universo que desejo tanto fazer parte”, comenta Rayssa.>