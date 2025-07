SUSTO

Veja: carro desgovernado invade casa e por pouco não atinge idosa e criança na Bahia

Acidente foi registrado em distrito de Itacaré

Moradores do distrito de Taboquinhas, na cidade baiana de Itacaré, no sul da Bahia, foram surpreendidos por um acidente que quase terminou em tragédia na tarde desta quarta-feira (23). Um carro desgovernado invadiu a área de serviço de uma casa, destruindo parte da residência. No momento do acidente, uma idosa dava banho no neto. Eles quase foram atingidos pelo veículo. >