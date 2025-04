SUSTO

Idoso perde controle da direção e invade mercado com carro na Pituba

Além do idoso, uma operadora de caixa também ficou ferida no incidente

Kivia Souza

Publicado em 5 de abril de 2025 às 19:44

Carro invade supermercado e deixa feridos na Pituba Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro conduzido por um idoso invadiu um supermercado no final da tarde deste sábado (5), no bairro da Pituba, em Salvador. O veículo destruiu a porta de vidro do estabelecimento, danificou equipamentos e chegou a atingir uma funcionária que trabalhava como operadora de caixa. >

O causa do acidente ainda está sendo investigada. Segundo a TV Bahia, a funcionária do mercado ficou ferida e precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente. O idoso que dirigia o carro também ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde.>