CONTATO ILEGAL

Youtuber americano é preso após deixar Coca-Cola Diet para povo indígena isolado na Índia

Conduta foi durante criticada por entidades; veja

Um youtuber e turista americano foi preso na Índia após tentar, ilegalmente, entrar em contato com o povo indígena da ilha de Sentinela do Norte, uma das mais isoladas do mundo. Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24 anos, partiu sozinho em um barco inflável no dia 29 de março, levando uma Coca-Cola Diet e um coco como oferendas, além de uma câmera para registrar o encontro.

