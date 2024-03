BARREIRAS

Jovem de 20 anos é detida com 3,2kg de cocaína em ônibus no oeste baiano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 3,2kg de drogas durante uma fiscalização no km 800 da BR 242, no município de Barreiras, oeste baiano, na noite da última quinta-feira (14).

Durante a abordagem e procedimentos padrões de checagem a um ônibus que vinha de Luiz Eduardo Magalhães com destino a Irecê, os policiais contaram com o auxílio de cães farejadores que indicaram a presença de entorpecentes no interior de uma mala que estava no compartimento de bagagens.