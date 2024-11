CRIME

Jovem de 20 anos é morta dentro de casa em Feira de Santana

Motivação e autoria ainda são desconhecidas

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 14:35

Karla Rocha Santos, de 20 anos Crédito: Reprodução

Uma jovem, de 20 anos, foi encontrada morta na noite da última sexta-feira (15). O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no município de Feira de Santana, no centro norte do estado.

A vítima foi identificada como Karla Rocha Santos. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil (PC), a jovem foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de sua residência, localizada no bairro Baraúna, na sede do município.

De acordo com o portal local Acorda Cidade, o crime ocorreu por volta das 21h30. Uma testemunha afirmou que, ao ouvir o som dos disparos, foi até a casa de Karla, onde a encontrou baleada, no chão de seu quarto.