SALVADOR

Jovem de 21 anos é executado no Jardim Santo Inácio

Um jovem foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (4), no bairro do Jardim Santo Inácio. O crime aconteceu na Rua Alameda. Segundo informações da Polícia Civil, Patrick Luiz Matos de Souza, 21 anos, foi retirado de casa por suspeitos e executado.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.