INVESTIGAÇÃO

Colega de farda ajudou PM a fugir de prisão em Lauro, aponta MP

Um policial militar do 11º Batalhão da PM, na Chapada Diamantina. teria auxiliado o soldado Diego Kollucha a fugir do presídio do Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, no último dia 27. É o que aponta as investigações do Ministério Público estadual sobre o caso. A saída do preso teria sido planejada e recebido o auxílio direto de cinco suspeitos, que tiveram os mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã desta quinta-feira (4).