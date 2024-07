SALVADOR

Jovem de 24 anos é morto a tiros em Canabrava

As equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investigam o assassinato ocorrido na Rua da Paz. Foram emitidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.