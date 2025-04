AVENTURA

Corrida de 500 quilômetros com roteiro surpresa é realizada na Chapada Diamantina

A jornada ininterrupta tem duração de seis dias e cinco noites

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2025 às 09:56

Prova já foi realizada na Bahia no início dos anos 2000 Crédito: Wladmir Togumi/Divulgação

A região da Chapada Diamantina, na Bahia, receberá 192 atletas de 14 nacionalidades diferentes para uma corrida de aventura que contará com 500 quilômetros. Ao longo de seis dias, os competidores deverão enfrentar trechos de trekking (caminhada e corrida de trilha), canoagem, mountain bike, técnicas verticais e uma modalidade surpresa. >

A largada acontecerá na cidade de Lençóis, no Mercado Cultural, no domingo (4), às 9h. Com o início da competição, 56 equipes iniciarão a jornada pelos recantos mais desafiadores da Chapada. A prova é uma das etapas classificatórias do Adventure Racing World Series, campeonato mundial de corridas de aventura.

O roteiro exato da corrida não é divulgado com antecedência, pois a orientação por mapas topográficos e bússola também faz parte do desafio. Os atletas deverão passar por todos os postos de controle e as áreas de transição. Eles não podem usar GPS, mas são autorizados a utilizar computadores de bike no guidão.>

Mesmo sem o percurso exato, a organização adiantou que os competidores passarão por pontos icônicos da região, como Vale do Pati e Morro do Pai Inácio. A modalidade surpresa aumenta o suspense sobre a competição. A Chapada Diamantina recebeu outra edição do evento, em 2002.

“Começamos com um trecho de trekking de 35 quilômetros, por trilhas estreitas e acidentadas, com subidas e descidas íngremes. Esta etapa inicial dá o tom para o que está por vir: uma corrida em que o próprio terreno é o adversário definitivo”, explica Benito Brocca, diretor do evento.

Os atletas também não podem receber assistência não autorizada pela organização do evento. É proibido buscar informações prévias sobre o percurso e deixar alimentos ou equipamentos em pontos estratégicos. Mas eles podem, durante a corrida, comprar comida no comércio local ou interagir com a população, inclusive para perguntar sobre o melhor caminho.

