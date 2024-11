COM CARRO MUNICIPAL

Jovem de 24 anos morre atropelado por secretário de prefeitura baiana

Família da vítima acusa titular de dirigir embriagado e não prestar socorro

Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:05

Jovem de 24 anos morre após acidente na RMS Crédito: Acervo pessoal

Um jovem de 24 anos morreu após colidir com um carro e ser atropelado em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo familiares, o culpado do crime é o Secretário de Obras e Serviço Público do município, Paulo Roberto Carneiro. O homem dirigia embriagado um veículo da prefeitura quando atropelou André Hugo e não prestou socorro, denunciam os parentes.

O acidente aconteceu no dia 31, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira (6) em decorrência de uma hemorragia cerebral. A madrasta da vítima, Maria Olímpia, conta que ele recebeu uma pancada na cabeça durante a colisão.

"O secretário entrou em uma rua sem sinalizar e meu enteado acabou colidindo no carro. Ele estava de moto. o homem deixou ele agonizando, nem ligou para a ambulância, não entrou em contato com ninguém da família em momento nenhum", conta.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila informou que as medidas legais para investigação e apuração dos fatos relacionados ao acidente de trânsito envolvendo o servidor já foram tomadas. A gestão lamentou a morte de André e disse que está à disposição para prestar todo o apoio à família, "independentemente do resultado das investigações". A reportagem não localizou contato do secretário.

A família diz que nenhum representante da gestão municipal entrou em contato desde o acidente. A vítima era filho do empresário André Luiz, dono do Restaurante Delícias do Nordeste. André trabalhava na administração do estabelecimento. "Era um jovem que tinha muito pela frente", lamenta a madrasta.

O sepultamento de André Hugo acontece nesta quinta-feira (7), no Cemitério Municipal de Dias Dávila, às 16h.