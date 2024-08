TRAGÉDIA

Jovem de 27 anos morre durante pescaria no Rio Jacuípe

Um homem identificado como Eliabe Soares da Silva, de 27 anos, morreu durante uma pescaria no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, cidade da Região Metropolitana de Feira de Santana. O corpo do jovem foi encontrado neste domingo (18).

A Polícia Civil informou que a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) expediu as guias perícias da morte do jovem, que teve o corpo encontrado às margens do Rio Jacuípe.