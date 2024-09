CRIME

Jovem é encontrado morto na Prainha do Lobato

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na Prainha do Lobato, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (9). A vítima, identificada como Welington Silva Costa estava sem sinais vitais uma em via pública. A informação é da Polícia Civil.

Uma equipe da 14ª Companhia Independente (CIPM) atendeu a ocorrência no local. Também foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.