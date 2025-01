SOCOS E PONTAPÉS

Jovem é espancada por amigo de infância após ex-namorada pedir 'prova de amor'

Mulher estaria com ciúmes da amizade e pediu a morte da vítima

Uma jovem denuncia que foi vítima de espancamento por um amigo de infância após a ex-namorada dele, motivada por ciúmes da amizade, pedir uma "prova de amor" ao homem para reatar o relacionamento. O objetivo seria matar a vítima. O crime aconteceu em 13 de janeiro, nas proximidades do município de Igaporã, no centro-sul da Bahia, segundo informações da TV Bahia.

Depois, a ex do amigo e a sogra - ou seja, a mãe da suposta mandante do crime -, saíram do porta-malas e deram mais chutes e pontapés. A jovem diz que conseguiu fugir dos agressores pelo matagal. Imagens mostram a jovem com ferimentos no olho, pescoço e braço.