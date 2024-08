SOBRADINHO

Jovem é morta a tiros dentro de casa; irmão e namorado ficam feridos

Autoria e motivação do crime são investigadas

Um jovem de 20 anos foi morta a tiros dentro da própria casa, na noite desta quarta-feira (28), em Sobradinho, na região do Sertão do São Francisco. Outras duas pessoas também ficaram feridas no ataque.