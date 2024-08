TROCA DE TIROS

Suspeito de envolvimento em sumiço de turistas na Bahia é morto; outro foi preso

Dois homens suspeitos pelo desaparecimento dos turistas de São Paulo em um bar de Eunápolis, no sul da Bahia, foram localizados pela Polícia Civil, durante a Operação Mãos Livres, nesta quinta-feira (29). Os policiais localizaram os homens no bairro Alecrim I. Um deles reagiu à abordagem, foi atingido na troca de tiros e morreu. O outro suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante.

Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, munições intactas, drogas, balaclava e dinheiro. Os turistas Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa seguem desaparecidos desde o último sábado (24), quando foram vistos no bairro Juca Rosa. Anteriormente, a Delegacia Territorial de Eunápolis já havia localizado um carro similar ao dos desaparecidos, completamente carbonizado em uma zona de mata no bairro Vila Olímpica.