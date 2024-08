REGIÃO METROPOLITANA

Homem com suspeita de espancamento é encontrado morto perto de Prefeitura de Camaçari

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (29) perto da Prefeitura Municipal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso foi confirmado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA), que informou a existência de sinais de violência no corpo da vítima. A PC explicou também que a autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH) da cidade e que foram expedidas guias perícia para a ocorrência.

Um policial, que terá nome e cargo preservados, deu mais detalhes do local onde o corpo foi encontrado. Segundo ele, a área onde a vítima foi deixada fica em frente a um antigo fórum do município. “Esse registro ocorreu em frente ao Clemente Mariani, onde o corpo estava estirado. Aquele local fica atrás da prefeitura, que está dentro do Centro Administrativo da cidade. De fato, o homem estava com sinais claros de agressões pelo corpo, mas ainda não dá para saber o responsável”, fala.

O corpo da vítima foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. As câmeras da área do Centro Administrativo vão ser analisadas pelos investigadores para verificar as circunstâncias do crime. Há quase dois meses, o guitarrista Fal Silva, da banda Afrocidade, também foi morto por espancamento em Camaçari. Ele, no entanto, acabou sendo morto no bairro Novo Horizonte.