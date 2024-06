GUITARRISTA DO AFROCIDADE

Morte de Fal Silva teria sido motivada por dívida de droga, aponta investigação

O crime aconteceu no último dia 25, na cidade de Camaçari. O músico foi vítima de espancamento



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2024 às 13:04

Fal Silva Crédito: Reprodução

A morte do músico Flávio de Oliveira Silva, guitarrista do Afrocidade, teria sido motivada por uma dívida de droga. O crime aconteceu no último dia 24, na cidade de Camaçari. O músico foi vítima de espancamento.

"Tudo converge para que a motivação do crime esteja relacionada a uma dívida de drogas que a vítima possuía com os traficantes da área", disse Andréa Ribeiro, diretora do DHPP, nesta terça-feira (4). Há ainda outros elementos que serão trazidos no curso da investigação a fim de confirmar a motivação.

Ainda de acordo com a delegada, cerca de sete a nove pessoas participaram do espancamento. Foram analisadas imagens de câmeras de segurança para identificar esses suspeitos. "Na data de hoje nós já conseguimos dar cumprimento a um desses mandados de prisão contra um dos executores do crime, mas o trabalho só está começando. Nós temos outros indivíduos a ser alcançados, inclusive o mandante", continuou Andréa Ribeiro.

O delegado e coordenador da 4ª Delegacia de Camaçari, Antônio Dirceu, que investiga o caso, destacou que no decorrer das investigações percebeu-se que existe uma vinculação desse crime com a atividade de algumas facções, e "de uma facção que é muito específica na região metropolitana de Camaçari".