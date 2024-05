Jovem é morto a tiros no bairro de Cajazeiras

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no bairro de Cajazeiras. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (30), na Estrada do Coqueiro Grande. A vítima foi identificada como Kauã Freitas Silva.

Ainda de acordo com a PM, policiais militares do 22º Batalhão foram acionados para averiguar uma situação de um homem vitimado por disparos de arma fogo. Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato e já encontrou o jovem sem vida.